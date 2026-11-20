В рамках культурного приёма, организованного Казахстаном в Монреале, Президент Совета ИКАО Тошиюки Онума проявил особый интерес к одному из древнейших казахских музыкальных инструментов – кобызу.

Он с интересом изучил инструмент, познакомился с особенностями его звучания и даже попробовал самостоятельно исполнить несколько нот, прикоснувшись таким образом к богатому культурному наследию Казахстана.

Этот небольшой, но запоминающийся момент стал символом культурного обмена, дружбы, взаимного уважения и взаимопонимания, объединяющих международное авиационное сообщество.