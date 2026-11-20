В рамках Седьмой Всемирной конференции ИКАО по воздушному транспорту и 43-й сессии Ассамблеи (ИКАО) в Монреале и в преддверии выборов в Совет ИКАО, Республика Казахстан организовала встречу для представителей государств-членов ИКАО и международного авиационного сообщества.

В мероприятии приняли участие Президент Совета ИКАО Тошиюки Онума, Генеральный секретарь ИКАО Хуан Карлос Саласар, а также экс-президенты Совета ИКАО Олумиуйива Бенард Алиу и Сальваторе Шаккитано.

Мероприятие стало прекрасной возможностью познакомить зарубежных гостей с богатой историей и самобытной культурой Казахстана, его национальными традициями и духовным наследием, сформированными многовековой мудростью и историей древней кочевой цивилизации.

«Казахстан стремится стать надёжным голосом Центральной Азии, Южного Кавказа и развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. Мы готовы не только отстаивать общие интересы, но и предлагать конкретные решения, делиться собственным опытом и содействовать развитию авиационного потенциала наших партнёров», -отметил в своём приветственном выступлении глава казахстанской делегации, вице-министр транспорта РК Талгат Ластаев.

Он также подчеркнул усилия Казахстана по наращиванию транзитного потенциала, развитию авиационной инфраструктуры и расширению маршрутной сети, способствующих укреплению позиций страны в международной системе воздушного транспорта.

Сегодня Казахстан является надёжным и перспективным партнёром, сотрудничество с которым представляет интерес для многих государств и международных организаций.

Являясь одним из ключевых авиационных и транспортно-логистических центров Центральной Азии, Казахстан играет важную роль в укреплении региональной связанности и выступает значимым голосом региона на международной авиационной арене.

Казахстан входит в число 20 ведущих государств среди 193 стран — членов ИКАО по уровню соответствия международным стандартам авиационной безопасности. Этот результат отражает последовательную работу по совершенствованию национальной системы гражданской авиации, укреплению институционального потенциала и внедрению международных стандартов.

Проведение мероприятия, собравшие более 200 человек, позволило представить Казахстан как страну с богатым историко-культурным наследием и высоким потенциалом в сфере гражданской авиации, а также подчеркнуть приверженность республики принципам международного сотрудничества, взаимного уважения и открытого диалога.