В рамках 7-й Всемирной конференции по воздушному транспорту ИКАО состоялась встреча Вице-министра транспорта Республики Казахстан Талгата Ластаева с главой делегации Китайской Народной Республики, заместителем руководителя Администрации гражданской авиации Китая (CAAC) госпожой Нань Лян.

В центре внимания были актуальные вопросы развития казахстанско-китайского сотрудничества в сфере гражданской авиации, перспективы расширения авиасообщения между двумя странами, развитие авиационной инфраструктуры, а также укрепление взаимодействия между авиационными регуляторами. Талгат Ластаев отметил стратегическую значимость Китая как одного из ключевых партнёров Казахстана в регионе.

«Отмечу положительную динамику нашего сотрудничества. Только в текущем году авиационными властями наших стран проведены два раунда двусторонних переговоров, оба из которых прошли успешно и завершились достижением важных договорённостей, направленных на расширение авиасообщения», – сказал Вице-министр, выразив заинтересованность казахстанской стороны в сохранении положительной динамики и дальнейшем укреплении сотрудничества в сфере гражданской авиации.

Отдельное внимание было уделено развитию авиационной инфраструктуры Казахстана. Талгат Ластаев проинформировал китайскую сторону о реализации масштабных инфраструктурных проектов, в том числе о строительстве трёх новых аэропортов в стране. В частности, было отмечено строительство нового аэропорта в городе Зайсан, что станет важным шагом в повышении транспортной доступности регионов, развитии внутреннего туризма и расширении международных транспортных возможностей Казахстана.

В ходе встречи Вице-министр также предложил объединить усилия по развитию сотрудничества с китайской авиастроительной корпорацией COMAC, подчеркнув заинтересованность Казахстана в расширении взаимодействия в данном направлении. Казахстанская сторона выразила готовность к дальнейшему предметному диалогу и практическому сотрудничеству с компанией COMAC.

Кроме того, стороны дали высокую оценку продуктивным итогам состоявшейся конференции «Центральная Азия - Китай» (C5+1), отметив её значимость для укрепления регионального взаимодействия, развития транспортной связанности и расширения партнёрства между странами Центральной Азии и КНР.

По итогам встречи стороны выразили взаимную заинтересованность в продолжении конструктивного диалога, объединении усилий по перспективным направлениям сотрудничества и дальнейшем развитии двустороннего взаимодействия.

Встреча стала очередным шагом в укреплении казахстанско-китайского партнёрства и расширении международного сотрудничества в сфере гражданской авиации.