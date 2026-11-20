В рамках развития транзитного потенциала Казахстана на станции Достык состоялось выездное совещание под руководством председателя Комитета железнодорожного и водного транспорта Нуржана Кельбуганова с участием руководства АО «НК «Қазақстан темір жолы».

В ходе рабочей поездки участники совещания проинспектировали все перегрузочные терминалы станции, ознакомились с их производственными мощностями, техническим оснащением и готовностью к обеспечению растущих объёмов грузоперевозок.

Отмечено, что по пограничному переходу Достык – Алашанькоу грузооборот с Китаем на сегодняшний день составил 19,1 млн тонн, что на 14% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Представители перегрузочных терминалов ТОО «Кедентранссервис», ТОО «ДостыкТранстерминал», ЕТТ «Достык», «ДостыкКаргоСервис» и «Рифайнери» доложили о полной готовности к работе в условиях увеличения объёмов перевозок. Подтверждена готовность кранового хозяйства, специализированной техники и трудовых ресурсов.

Вместе с тем на станции и терминалах продолжается модернизация инфраструктуры, внедряются новые технологии и цифровые решения, направленные на повышение производительности и эффективности перегрузочных процессов.

В ходе совещания особое внимание уделено необходимости более эффективного использования подвижного состава, увеличения скорости движения и сокращения времени оборота контейнерных поездов. Также подчеркнута важность синхронизации развития железнодорожной инфраструктуры с китайской стороной и сопредельными железнодорожными администрациями.

По итогам встречи определены дальнейшие меры по совершенствованию перевозочного процесса, усилению взаимодействия с операторами вагонов и обеспечению ритмичности грузоперевозок.

Министерство транспорта Республики Казахстан совместно с АО «НК «Қазақстан темір жолы» и участниками рынка продолжит системную работу по повышению качества транспортно-логистических услуг, развитию международных транспортных коридоров и укреплению транзитного потенциала страны.