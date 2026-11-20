В рамках 7-й Всемирной конференции по гражданской авиации в Монреале (Канада) состоялась встреча Вице-министра транспорта РК с заместителем министра транспорта Республики Гватемала Хосе Фернандо Суриано Буэсо.

Стороны обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества в сфере гражданской авиации, а также возможности укрепления взаимодействия между авиационными ведомствами двух государств.

По итогам встречи была подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества и развитии конструктивного диалога между Казахстаном и Гватемалой.