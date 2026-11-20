Заместитель Премьер-министра – Министр транспорта Республики Казахстан Асел Жанасова провела встречу с делегацией Научно-исследовательского института автомобильных дорог Министерства транспорта Китайской Народной Республики (RIOH). Стороны обсудили перспективы научно-технического сотрудничества, внедрения современных технологий, повышения качества и долговечности автомобильных дорог.

Встреча состоялась в рамках реализации поручений Главы государства по развитию транспортной инфраструктуры, повышению качества автомобильных дорог и внедрению современных инженерных решений. Особое внимание уделено обмену опытом, развитию отечественного научно-технического потенциала и применению передовых технологий в дорожной отрасли.

В состав китайской делегации вошли специалисты в области дорожного строительства, мостовых сооружений, испытаний, инспекции и сертификации, фундаментальных исследований и интеллектуальных транспортных систем. С казахстанской стороны во встрече также приняли участие представители Комитета автомобильных дорог МТ РК и АО «КаздорНИИ».

В ходе встречи китайская сторона представила основные направления деятельности института, его научно-технический потенциал и опыт Китая в развитии дорожной инфраструктуры.

Одним из главных вопросов стало применение цементобетонных и асфальтобетонных покрытий при строительстве автомобильных дорог. Участники обменялись мнениями по оценке стоимости жизненного цикла дорожных конструкций, определению оптимальных технических решений и условиям эффективного применения различных типов дорожных покрытий.

Отдельное внимание уделили устойчивости дорожной инфраструктуры к климатическим воздействиям, включая экстремальные осадки и значительные перепады температур, а также вопросам повышения эффективности и безопасности международных автомобильных перевозок и применения модульного транспорта.

Китайские специалисты также поделились опытом управления мостовыми сооружениями, включая мониторинг и диагностику их технического состояния, применение цифровых систем и планирование ремонтных работ. Кроме того, стороны обсудили подходы Китая к контролю качества дорожных работ и рейтинговой оценке регионов по качеству строительства и содержания автомобильных дорог.

По итогам встречи Заместитель Премьер-министра – Министр транспорта Республики Казахстан Асел Жанасова поручила АО «КаздорНИИ» совместно с RIOH подготовить проект Концепции развития цифровых дорог. Особое внимание в документе будет уделено сохранности построенных автомобильных дорог, а также соблюдению грузоперевозчиками допустимых весовых параметров, чтобы избежать преждевременного разрушения дорожного покрытия.

Кроме того, в ходе переговоров стороны договорились о проработке возможности создания совместного научного центра АО «КаздорНИИ» и RIOH в городе Астане.