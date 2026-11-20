В рамках 43-й внеочередной сессии Ассамблеи Международной организации гражданской авиации (ИКАО), которая проходит в Монреале (Канада), состоялась Вторая встреча глобальных послов и чемпионов ИКАО.

В мероприятии приняли участие Генеральный секретарь ИКАО Хуан Карлос Саласар, Региональный директор бюро EUR/NAT ИКАО Николас Ралло, заместитель директора Бюро развития потенциала и внедрению ИКАО Мигель Марин, а также послы и чемпионы Программы ИКАО из Гайаны, Доминиканской Республики, Испании, Италии, Катара, Канады, Португалии, Пакистана, Тайланда, Шри-Ланки, Японии и др. стран. За время работы Программы к ней также присоединились Бразилия, Греция, Зимбабве, Кения, Малайзия, Польша, Турция.

Открыл встречу директор Бюро по развитию потенциала и реализации проектов ИКАО Фабио Рахнемай Раббани. С презентациями выступили директор по устойчивому развитию авиакомпании AirAsia Яп Мун Чинг, заместитель генерального директора Института гражданской авиации Доминиканской Республики (IDAC) Паола Эйме Пла Пуэльо.

Казахстан на встрече представила Председатель Комитета гражданской авиации МТ РК, Посол Глобальной программы послов ИКАО Салтанат Томпиева, которая рассказала о казахстанском опыте реализации инициатив ИКАО, направленных на развитие человеческого капитала, расширение участия женщин в авиационной отрасли, привлечение молодежи и популяризацию авиационных профессий.

С. Томпиева отметила, что работа осуществляется на основе взаимодействия государственных органов, авиационных предприятий, образовательных и научно-исследовательских организаций, а также международных партнеров. В числе реализованных задач создание совместно с Академией гражданской авиации и Министерством науки и высшего образования РК Атласа новых профессий и компетенций в гражданской авиации. В сентябре 2026 года создан Научно-исследовательский институт авиации.

Особое место занимает работа с молодежью и формирование интереса к авиации на ранних этапах профессионального самоопределения. Реализуются инициативы, направленные на знакомство школьников и студентов с авиационными профессиями и возможностями профессионального роста в отрасли.

Также уделяется внимание продвижению гендерного равенства и расширению возможностей женщин в авиации. Это не только расширение доступа к профессиональному образованию и карьерным возможностям, но и признание достижений женщин, уже вносящих вклад в развитие отрасли.

Таким образом, реализация Глобальной программы послов ИКАО, стартовавшей в январе 2026 года, носит комплексный характер и охватывает ключевые направления развития современной авиационной отрасли.

«Казахстан последовательно работает над тем, чтобы международные приоритеты ИКАО находили практическое воплощение в национальных инициативах – от развития новых компетенций и научных исследований до поддержки женского лидерства и вовлечения молодежи. Уверена, что обмен опытом между государствами и наши совместные усилия позволят вдохновить еще больше молодых людей на авиационные профессии и внести весомый вклад в устойчивое развитие мировой авиации», – подчеркнула Председатель КГА.

Доклад Салтанат Томпиевой получил высокую оценку со стороны авиационного сообщества, было отмечено, что Казахстан демонстрирует значимость системного взаимодействия государства, авиационной отрасли, образовательного сообщества и международных партнеров в достижении целей ИКАО и может служить примером для дальнейшей реализации инициатив ИКАО не только в регионе Центральной Азии, но и во всем мире.

Участие Казахстана в Глобальной программе послов ИКАО подтверждает приверженность страны развитию мировой гражданской авиации и готовность вносить практический вклад в формирование ее будущего.