Под председательством заместителя Премьер-министра – Министра транспорта Асел Жанасовой состоялось заседание рабочей группы по вопросам развития и реформирования автодорожной отрасли.

Работа проводится во исполнение поручений Главы государства, озвученных в Послании народу Казахстана от 28 октября 2026 года.

В ходе заседания рассмотрены предложения по повышению качества и безопасности автомобильных дорог, совершенствованию нормативно-технической базы, механизмов финансирования и системы управления дорожной инфраструктурой.

Председатель Комитета автомобильных дорог Толеген Абдуллин представил комплексные предложения по реформированию отрасли, разработанные с учетом поручений Главы государства. Они предусматривают пересмотр подходов к управлению местными дорогами, совершенствование механизмов планирования и финансирования дорожных работ, актуализацию нормативных документов и внедрение современных технологий строительства и ремонта.

Отдельное внимание уделено усилению ответственности подрядных организаций, в том числе исполнению ими финансовых обязательств, повышению гарантийных сроков на выполненные работы и совершенствованию механизмов возмещения выявленных дефектов. Также предлагается усилить технический надзор, внедрить инструментальную диагностику дорог на всех этапах жизненного цикла и обеспечить системный контроль качества используемых материалов и выполненных работ.

В числе предложений – развитие научного сопровождения дорожных проектов, совершенствование системы подготовки отраслевых кадров, определение единого оператора содержания дорог общего пользования.

По итогам заседания поручено проработать предложения по внесению изменений в нормативные правовые и технические документы, а также подготовить проект Дорожной карты по обеспечению качества и безопасности автомобильных дорог с определением конкретных мероприятий, сроков реализации и ответственных исполнителей.

Работа по реформированию отрасли будет продолжена в рамках рабочей группы с учетом поручений Главы государства и концепции «Халықтық құрылыс».