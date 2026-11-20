В рамках 7-й Всемирной конференции ИКАО по воздушному транспорту в Монреале состоялась встреча Вице-министра транспорта РК Талгата Ластаева с генеральным директором Управления гражданской авиации Сингапура (CAAS) Ханом Кок Джуаном.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего развития казахстанско-сингапурского сотрудничества в сфере гражданской авиации, расширение авиасообщения, а также взаимодействие по вопросам авиационной безопасности, аэронавигации, цифровизации и подготовки авиационных кадров.

Талгат Ластаев отметил значимость запуска нового авиасообщения по маршруту Шымкент – Санья – Сингапур, выполняемого авиакомпанией SCAT с октября текущего года с частотой два раза в неделю. Он подчеркнул, что открытие данного маршрута стало важным шагом в укреплении транспортной связанности между Казахстаном и Сингапуром, а также будет способствовать развитию туристических и деловых контактов.

Вице-министр отметил стратегическую заинтересованность Казахстана в дальнейшем расширении международной маршрутной сети и укреплении позиции страны в качестве авиационного хаба между Европой и Азией. В этой связи казахстанская сторона выразила готовность к дальнейшему развитию сотрудничества с Сингапуром, в том числе посредством расширения географии и частоты авиарейсов.

Стороны также обсудили перспективы открытия прямых регулярных рейсов между двумя странами. Талгат Ластаев пригласил сингапурские авиакомпании рассмотреть возможность выполнения полётов в Казахстан, в частности в Астану и Алматы, отметив значительный потенциал данных направлений для деловых и туристических поездок.

Отдельно была подчеркнута заинтересованность Казахстана в обмене опытом с Сингапуром в области авиационного регулирования, обеспечения безопасности полётов, развития аэронавигационной инфраструктуры, внедрения цифровых решений и повышения квалификации авиационных специалистов.

В завершение стороны выразили уверенность в дальнейшем укрепления сотрудничества, расширения воздушной связанности и реализации новых совместных инициатив в сфере гражданской авиации.