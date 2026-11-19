На полях 7-й Всемирной конференции ИКАО по воздушному транспорту в Монреале прошла встреча Вице-министра транспорта РК Талгата Ластаева с директором по международной политике и регулированию в сфере международной авиации, технологий и услуг Министерства инфраструктуры, транспорта, регионального развития, коммуникаций и искусства Австралии Ребеккой Удварди. Во встрече также приняла участие представитель Австралии в Совете Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Сара Миллард.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями о перспективах развития международного сотрудничества в сфере гражданской авиации. В частности, Талгат Ластаев отметил заинтересованность Казахстана в расширении сотрудничества с Австралией в области гражданской авиации, включая проведение технических консультаций, профессиональный обмен и повышение квалификации специалистов. Он подчеркнул, что взаимодействие авиационных властей двух стран может способствовать обмену передовыми практиками и развитию международной авиационной отрасли.

Было отмечено, что Казахстан демонстрирует устойчивый прогресс в развитии гражданской авиации. Проведены структурные реформы системы государственного надзора за гражданской авиацией, а с 2017 года действует режим «открытого неба», предоставляющий иностранным авиакомпаниям дополнительные возможности для выполнения международных рейсов.

По итогам встречи стороны выразили заинтересованность в дальнейшем укреплении взаимодействия между авиационными властями, развитии профессиональных контактов и расширении сотрудничества на международных авиационных площадках.