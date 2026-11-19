На полях 7-й Всемирной конференции ИКАО по воздушному транспорту (ATConf/7) Вице-министр транспорта РК Талгат Ластаев встретился с заместителем министра по вопросам гражданской авиации Министерства земли, инфраструктуры и транспорта Республики Корея Чон Чхе Гё.

Глава казахстанской делегации подчеркнул значимость Республики Корея как одного из ключевых партнёров Казахстана в Восточной Азии и отметил устойчивое развитие воздушной связанности между двумя странами. В настоящее время между Казахстаном и Республикой Корея выполняется 12 регулярных пассажирских рейсов в неделю по маршрутам Астана – Сеул, Алматы – Сеул и Шымкент – Сеул.

Особое внимание было уделено планам авиакомпании Korean Air по выходу на казахстанский рынок. Вице-министр приветствовал намерение перевозчика приступить к выполнению рейсов по маршруту Сеул – Алматы в летний период 2027 года, отметив, что появление нового авиаперевозчика будет способствовать дальнейшему увеличению пассажиропотока, расширению туристических связей и предоставлению дополнительных возможностей для путешественников. Также была отмечена заинтересованность авиакомпании в рассмотрении перспектив открытия маршрута Сеул – Астана.

Кроме того, Талгат Ластаев отметил важность завершения работы над проектом Соглашения о воздушном сообщении между Казахстаном и Республикой Корея и подтвердил готовность казахстанской стороны к его подписанию. Заключение документа позволит сформировать прочную правовую основу для дальнейшего расширения авиасообщения, укрепления взаимодействия между авиационными властями и создания дополнительных возможностей для авиаперевозчиков обеих стран.

В завершение встречи Талгат Ластаев подтвердил заинтересованность Казахстана в дальнейшем укреплении партнёрства с Республикой Корея и выразил уверенность, что достигнутый уровень взаимодействия создаёт благоприятные условия для реализации новых инициатив и дальнейшего развития гражданской авиации двух стран.