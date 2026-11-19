В Алматы на базе Алматинского отделения магистральной железнодорожной сети под руководством председателя Комитета железнодорожного и водного транспорта Нуржана Кельбуганова состоялось выездное совещание с участием руководства АО «НК «Қазақстан темір жолы», АО «Кедентранссервис», АО «KTZ Express», Алматинского отделения дороги, а также операторов и собственников вагонов.

Основное внимание в ходе совещания было уделено вопросам реализации транзитного потенциала страны, увеличения объемов контейнерных перевозок и повышения эффективности организации перевозочного процесса.

За 10 месяцев текущего года объем контейнерных перевозок составил 1 234 тыс. ДФЭ, увеличившись на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В том числе по направлению Китай – Европа – Китай перевезено 404 тыс. ДФЭ (+4,8%), Китай – Россия – Китай – 454 тыс. ДФЭ (+0,7%), Китай – Центральная Азия – Китай – 213,4 тыс. ДФЭ (+3,5%). По Транскаспийскому международному транспортному маршруту (ТМТМ) объем перевозок составил 57,3 тыс. ДФЭ, продемонстрировав рост на 64%.

В ходе обсуждения отмечена необходимость повышения эффективности использования железнодорожной инфраструктуры и подвижного состава, увеличения скорости движения контейнерных поездов, а также сокращения оборота вагонов, в том числе на сопредельных железнодорожных администрациях.

По итогам совещания определены дальнейшие меры, направленные на повышение эффективности перевозочного процесса, усиление взаимодействия с операторами вагонов, а также обеспечение ритмичности движения грузов.

Министерство транспорта совместно с АО «НК «Қазақстан темір жолы» и участниками рынка продолжит системную работу по повышению качества транспортно-логистических услуг, развитию международных транспортных коридоров и укреплению транзитного потенциала Республики Казахстан.