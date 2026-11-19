На полях 7-й Всемирной конференции ИКАО по воздушному транспорту в Монреале состоялась встреча Вице-министра транспорта РК Талгата Ластаева с главой делегации Таиланда, заместителем постоянного секретаря Министерства транспорта Таиланда Пуньей Чупанитом.

Стороны рассмотрели актуальные вопросы двусторонней повестки в сфере гражданской авиации, расширения авиасообщения, развития маршрутной сети и активизации сотрудничества между профильными ведомствами Казахстана и Таиланда.

Талгат Ластаев отметил заинтересованность Казахстана в дальнейшем укреплении партнёрских отношений с Таиландом, подчеркнув значимость развития воздушной связанности для расширения туристических, торгово-экономических и деловых контактов.

Стороны также обсудили возможности расширения профессионального взаимодействия между авиационными ведомствами, включая обмен опытом в области государственного регулирования гражданской авиации, обеспечения безопасности полётов, совершенствования нормативно-правовой базы и внедрения передовых международных стандартов и практик ИКАО.