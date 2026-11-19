В Астане в рамках XXII Международной выставки Kaztraffic-2026 состоялась юбилейная конференция, посвящённая 20-летию Ассоциации автодорожников Казахстана. Участники обсудили вклад организации в развитие дорожной отрасли, совершенствование нормативной базы, защиту интересов отечественных подрядчиков и дальнейшее взаимодействие государства, бизнеса и профессионального сообщества.

Конференция прошла под девизом «20 лет созидая дороги Казахстана: опыт, достижения и новые горизонты». В мероприятии приняли участие представители Министерства транспорта, дорожных, проектных и научных организаций.

В ходе данного мероприятия Заместитель Председателя Комитета автомобильных дорог Анар Габдуллина поздравила Ассоциацию с юбилеем и отметила ее значимую роль в объединении отраслевых организаций и развитии конструктивного диалога между государством и бизнесом.

«Ассоциация автодорожников Казахстана на протяжении 20 лет вносит весомый вклад в развитие дорожной отрасли, объединяя профессиональное сообщество, содействуя внедрению современных технологий и формированию конструктивного диалога между государством и бизнесом, что особенно важно для дальнейшего повышения качества и долговечности автомобильных дорог страны», — отметила Анар Габдуллина.

Ассоциация была зарегистрирована 22 сентября 2006 года, а её практическая деятельность началась после проведения первой конференции 20 октября того же года в Астане. За два десятилетия организация стала отраслевой площадкой, представляющей интересы дорожно-строительных организаций и участвующей в выработке решений по развитию дорожной инфраструктуры. Сегодня в её состав входят более 33 дорожно-строительных, проектных и научных организаций.

Одним из основных направлений деятельности Ассоциации стало представительство интересов отрасли при взаимодействии с государственными органами и Национальной палатой предпринимателей «Атамекен». Организация обеспечила представительство в профильном комитете Президиума НПП с правом голоса, а также сформировала механизм согласования законодательных инициатив и информирования своих членов.

За годы работы Ассоциация выступила инициатором ряда предложений по совершенствованию условий деятельности дорожных организаций. В частности, прорабатывались альтернативные механизмы обеспечения гарантийных обязательств подрядчиков, включая страхование, и вопросы создания фонда гарантирования исполнения обязательств членов Ассоциации. Также был принят Профессиональный кодекс инженеров-строителей автомобильных дорог Республики Казахстан.

Значительная работа проводилась по вопросам обеспечения дорожно-строительных организаций основными материалами. Ассоциация инициировала обсуждение поставок дорожного битума непосредственно от производителей, а также продвигала изменения в налоговом и недропользовательском регулировании, включая снижение ставки НДПИ на отдельные общераспространённые полезные ископаемые и упрощение процедур оформления карьеров для дорожных организаций.

Отдельное внимание уделялось совершенствованию государственных закупок. При участии Ассоциации продвигались изменения, позволившие учитывать акты выполненных работ при подтверждении опыта подрядчиков. Также рассматривались вопросы корректировки стоимости проектов при изменении цен на строительные материалы и совершенствования логистики их доставки.

Ассоциация развивала международное сотрудничество, в том числе взаимодействие с Всемирной дорожной ассоциацией PIARC, содействуя обмену опытом и внедрению современных подходов в дорожной отрасли. Среди инициатив также учреждение нагрудного знака «Жолдағы үздік еңбегі үшін» для признания заслуг работников и ветеранов отрасли и выпуск первого тома энциклопедии автодорожной отрасли Казахстана.

В рамках юбилейной конференции участники мероприятия обсудили достижения дорожной отрасли за два десятилетия, вопросы качества строительства и ремонта автомобильных дорог, научные исследования, технологическое развитие и перспективы дальнейшего совершенствования отрасли.

В числе приоритетных задач Ассоциации на следующем этапе — совершенствование нормативной и технической базы, повышение качества и долговечности автомобильных дорог, развитие механизмов защиты прав подрядчиков, внедрение современных технологий, решение земельных и логистических вопросов, расширение международного сотрудничества и подготовка квалифицированных кадров.

Двадцатилетие Ассоциации автодорожников Казахстана стало важным этапом развития профессионального сообщества. Накопленный опыт взаимодействия и реализованные инициативы создают основу для дальнейшего развития отечественной дорожной инфраструктуры и повышения качества дорожных работ.