Вице-министр транспорта РК Талгат Ластаев встретился с главой делегации Мальты, Министром устойчивой мобильности Крисом Бонеттом в рамках 7-й Всемирной конференции ИКАО по воздушному транспорту в Монреале.

В ходе переговоров стороны рассмотрели перспективы укрепления казахстанско-мальтийского сотрудничества в сфере гражданской авиации, развитие международного авиасообщения и возможности расширения взаимодействия по актуальным вопросам авиационной отрасли.

Спикеры также выразили общую заинтересованность в обмене опытом в области устойчивого развития авиационного сектора, внедрения современных технологий, повышения экологической эффективности воздушного транспорта и совершенствования авиационной инфраструктуры.

Также стороны обсудили перспективы расширения взаимодействия между профильными ведомствами, включая сотрудничество в области государственного регулирования гражданской авиации, обеспечения безопасности полётов, подготовки авиационных специалистов и обмена передовыми международными практиками.

По итогам встречи стороны договорились начать работу по заключению Соглашения о воздушном сообщении.