В рамках рабочей поездки в Актюбинскую область Премьер-министр Олжас Бектенов ознакомился с ходом реконструкции автомобильной дороги «Ақтөбе – Қарабұтақ – Ұлғайсын», имеющей стратегическое значение для развития международного транспортного коридора «Западная Европа – Западный Китай».

Проект протяженностью 262 км реализуется во исполнение поручений Главы государства по развитию транспортно-логистической инфраструктуры и укреплению транзитного потенциала страны, обозначенных в Послании народу Казахстана «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле».

Председатель правления АО «НК «ҚазАвтоЖол» Дархан Иманашев доложил, что на сегодняшний день завершены строительные работы и введены в эксплуатацию 28 км дороги. Общая стоимость проекта составляет 496,3 млрд теңге. Ввод объекта в эксплуатацию увеличит пропускную способность дороги, повысит безопасность движения, сократит время перевозки грузов и пассажиров, а также укрепит транзитный потенциал региона.

Заместитель акима Актюбинской области Асылбек Есенбаев доложил о проводимой работе по развитию и ремонту автомобильных дорог местного значения, а также о принимаемых мерах по повышению качества дорожных работ и используемых материалов. В регионе с 2024 года начаты работы по масштабному дорожному строительству. В 2024–2026 годах на эти цели выделено 109 млрд теңге, отремонтировано 956 км дорог местного значения.

Особое внимание уделено качеству дорожных работ и материалов, а также контролю за движением большегрузного транспорта. За 10 месяцев 2026 года из более 1,2 тыс. отобранных проб дорожных материалов 11% не соответствовали установленным требованиям. Премьер-министру доложили, что для сохранения дорожного покрытия усилен весовой контроль: за указанный период выявлено порядка 4,3 тыс. нарушений, что на 20% больше аналогичного периода прошлого года.

В целом по области реализуются проекты по строительству, реконструкции и ремонту автомобильных дорог общей протяженностью свыше 1,8 тыс. км. Из них 865 км приходится на реконструкцию, порядка 293,5 км – на капитальный и средний ремонт. Самые крупные проекты – «Ақтөбе – Ұлғайсын» протяженностью 262 км, «Центр – Запад» (Астана – Иргиз) – 41 км, «Бейнеу – Сексеуіл» – 245 км и «Ұлғайсын – Сексеуіл» – 215 км. Завершение этих проектов намечено на 2029 год. Продолжается ремонт дорог по направлениям Ақтөбе – Оренбург, Ақтөбе – Орск, Самара – Шымкент и Қарабұтак – Қостанай. Доля дорог в удовлетворительном состоянии выросла с 78% до 84%. До 2029 года планируется отремонтировать еще 1,5 тыс. км и довести долю дорог в нормативном состоянии до 95%.

Руководитель Правительства поручил обеспечить соблюдение установленных сроков реконструкции автомобильной дороги, усилить контроль за качеством строительных работ и применяемых материалов, а также эффективностью использования бюджетных средств. Особый акцент сделан на вопросах безопасности дорожного движения, своевременного обустройства придорожной инфраструктуры и создания комфортных условий для участников движения. Подчеркнута необходимость координации действий ответственных государственных органов и подрядных организаций для завершения проекта в соответствии с утвержденным графиком.