В рамках 7-й Всемирной конференции по воздушному транспорту ИКАО (ATConf/7) состоялась встреча Председателя Комитета гражданской авиации Салтанат Томпиевой с директором Государственного агентства гражданской авиации при Кабинете Министров Кыргызской Республики Данияром Бостоновым. Стороны обсудили вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, а также взаимодействие в области авиационного поиска и спасания.

В ходе переговоров состоялось подписание Порядка действий о сотрудничестве в области авиационного поиска и спасания между авиационными ведомствами Казахстана и Кыргызской Республики.

Документ направлен на укрепление координации и взаимодействия уполномоченных органов двух государств при организации и проведении поисково-спасательных операций, а также на повышение эффективности совместных действий в чрезвычайных ситуациях.

Стороны отметили важность развития межгосударственного сотрудничества в данной сфере, обмена опытом и совершенствования механизмов оперативного взаимодействия в целях обеспечения безопасности полётов.