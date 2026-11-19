В рамках международной выставки Kaztraffic-2026 состоялась B2G-встреча Министерства транспорта Республики Казахстан и китайских компаний, посвященная развитию цифровизации транспортной отрасли и внедрению интеллектуальных транспортных систем (ИТС).

В мероприятии принял участие Вице-министр транспорта Республики Казахстан Дамир Кожахметов.

Участники обсудили развитие интеллектуальных транспортных систем в Казахстане и Китае, применение искусственного интеллекта в управлении дорожным движением, цифровые решения для повышения безопасности и эффективности транспортной инфраструктуры, а также перспективы двустороннего сотрудничества и обмена опытом.

В ходе встречи Казахстанской стороной был представлен обзор текущего развития цифровых технологий в транспортной сфере, включая реализуемые проекты и перспективные направления внедрения ИТС.

Китайская сторона поделилась опытом развития интеллектуальных транспортных систем, представив решения в области цифровизации дорожного движения, применения искусственного интеллекта и практические кейсы внедрения современных технологий.

Отдельное внимание было уделено практическому применению ИИ для решения актуальных задач транспортной отрасли, совершенствованию организации дорожного движения и повышению эффективности управления транспортными потоками.

Встреча стала площадкой для обмена опытом между Министерством и китайскими технологическими компаниями, а также обсуждения перспектив внедрения современных цифровых решений в транспортную инфраструктуру Казахстана.