В рамках Kaztraffic-2026 состоялась B2G-встреча Казахстана и Китая по цифровизации транспорта
В рамках международной выставки Kaztraffic-2026 состоялась B2G-встреча Министерства транспорта Республики Казахстан и китайских компаний, посвященная развитию цифровизации транспортной отрасли и внедрению интеллектуальных транспортных систем (ИТС).
В мероприятии принял участие Вице-министр транспорта Республики Казахстан Дамир Кожахметов.
Участники обсудили развитие интеллектуальных транспортных систем в Казахстане и Китае, применение искусственного интеллекта в управлении дорожным движением, цифровые решения для повышения безопасности и эффективности транспортной инфраструктуры, а также перспективы двустороннего сотрудничества и обмена опытом.
В ходе встречи Казахстанской стороной был представлен обзор текущего развития цифровых технологий в транспортной сфере, включая реализуемые проекты и перспективные направления внедрения ИТС.
Китайская сторона поделилась опытом развития интеллектуальных транспортных систем, представив решения в области цифровизации дорожного движения, применения искусственного интеллекта и практические кейсы внедрения современных технологий.
Отдельное внимание было уделено практическому применению ИИ для решения актуальных задач транспортной отрасли, совершенствованию организации дорожного движения и повышению эффективности управления транспортными потоками.
Встреча стала площадкой для обмена опытом между Министерством и китайскими технологическими компаниями, а также обсуждения перспектив внедрения современных цифровых решений в транспортную инфраструктуру Казахстана.