Председатель Комитета гражданской авиации Салтанат Томпиева провела двустороннюю встречу с Генеральным директором EUROCONTROL Раулем Мединой Кабальеро.

В ходе встречи С. Томпиева отметила практическую заинтересованность Казахстана в использовании экспертного и технического потенциала EUROCONTROL – общеевропейской межправительственной организации гражданско-военного сотрудничества в сфере авиации, объединяющей 42 государства-члена. Организация играет важную роль в управлении европейской сетью воздушного движения, координации пропускной способности воздушного пространства, сокращении задержек и повышении эффективности полетов.

Стороны обсудили возможности организации обучения специалистов провайдера аэронавигационного обслуживания «Казаэронавигация» и авиационных инспекторов Авиационной администрации Казахстана, а также обмена опытом в области управления воздушным движением и аэронавигационного обслуживания.

Кроме того, обсудили вопросы климатического регулирования международной авиации, в частности возможное расширение применения европейской системы торговли выбросами парниковых газов (EU ETS) на международные авиарейсы.

Казахстан подтвердил приверженность выполнению применимых обязательств в рамках Схемы компенсации и сокращения выбросов углерода для международной авиации ИКАО (CORSIA), включая второй этап, начинающийся 1 января 2027 года.

При этом казахстанская сторона подчеркнула важность сохранения CORSIA в качестве единственной глобальной рыночной меры регулирования выбросов CO₂ международной авиации, предусмотренной резолюцией A42-22 Ассамблеи ИКАО.

По итогам встречи Генеральный директор EUROCONTROL предложил провести в I квартале 2027 года техническую встречу в Брюсселе с участием представителей Комитета гражданской авиации, Авиационной администрации Казахстана и провайдера аэронавигационного обслуживания «Казаэронавигация». Предполагается, что встреча позволит определить приоритетные программы подготовки специалистов, направления технического обмена, а также вопросы климатического регулирования международной авиации.