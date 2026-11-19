На полях 7-й Всемирной конференции по воздушному транспорту ИКАО (ATConf/7), проходящей в Монреале, состоялась встреча Вице-министра транспорта РК Талгата Ластаева с директором по безопасности авиатранспорта Республики Руанда Робером Муджямбером.

Стороны обсудили актуальные вопросы обеспечения авиационной безопасности, совершенствования механизмов государственного контроля и надзора, а также перспективы развития двустороннего сотрудничества в сфере гражданской авиации.

Была отмечена необходимость обмена международным опытом и передовыми практиками в области обеспечения безопасности воздушного транспорта, внедрению современных подходов и укреплению институционального потенциала авиационных ведомств.

Встреча также стала площадкой для обмена мнениями по актуальным вопросам мировой авиационной отрасли и определения перспективных направлений дальнейшего профессионального взаимодействия между Казахстаном и Руандой.