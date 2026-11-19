В рамках 7-й Всемирной конференции по воздушному транспорту ИКАО (ATConf/7) состоялась встреча Талгата Ластаева с главой делегации Бразилии, Президентом Национального агентства гражданской авиации Бразилии (ANAC) Тьяго Файерштайном.

Стороны обсудили актуальные вопросы развития международного сотрудничества в сфере гражданской авиации, перспективы укрепления двустороннего взаимодействия.

«Мы высоко ценим отношения между нашими странами и отмечаем конструктивный характер сотрудничества между Казахстаном и Бразилией. Мы видим хорошие возможности для дальнейшего укрепления нашего партнёрства, в особенности в сфере гражданской авиации, и рассчитываем на открытый и продуктивный диалог», – сказал Талгат Ластаев.

В ходе встречи также были обсуждены вопросы укрепления двустороннего сотрудничества и развития взаимодействия между компетентными органами Казахстана и Бразилии в сфере расследования авиационных происшествий и инцидентов. В частности, говорили о перспективах обмена опытом, внедрения передовых международных практик и повышения профессиональных компетенций специалистов.

Стороны договорились в будущем заключить Меморандум о взаимопонимании, который позволит создать основу для дальнейшего развития двустороннего сотрудничества.