В рамках 7 Всемирной конференции ИКАО по воздушному транспорту (ATConf/7) состоялась встреча Вице-министра транспорта РК Талгата Ластаева с Государственным секретарём и заместителем Министра Федерального министерства транспорта Федеративной Республики Германия господином Штефаном Шнорром.

На встрече обсуждались перспективы дальнейшего развития казахстанско-германского сотрудничества в сфере гражданской авиации, расширение авиасообщения, взаимодействие с ведущими европейскими авиапроизводителями, а также актуальные вопросы международной авиационной повестки.

Талгат Ластаев отметил высокий уровень взаимодействия Казахстана и Германии в сфере гражданской авиации и подчеркнул заинтересованность казахстанской стороны в дальнейшем расширении воздушного сообщения между двумя странами.

Отдельной темой встречи стало развитие сотрудничества с европейским авиастроительным концерном Airbus. Талгат Ластаев отметил, что Казахстан связывают с Airbus давние и устойчивые партнёрские отношения. В настоящее время парк казахстанских авиакомпаний Air Astana и FlyArystan насчитывает 65 воздушных судов Airbus, из которых 36 эксплуатирует Air Astana и 29 – FlyArystan. Основу флота обеих авиакомпаний составляют самолёты семейства Airbus A320.

В соответствии с планами развития авиапарка до 2030 года ожидается поступление ещё 23 воздушных судов Airbus.

Кроме того, в июне 2026 года в Брюсселе между авиакомпанией Air Astana и Airbus было подписано соглашение о приобретении до 50 воздушных судов семейства A320neo, Начало поставок запланировано на 2031 год.

На встрече также были затронуты вопросы укрепления двустороннего сотрудничества и развития взаимодействия между компетентными органами Казахстана и Германии в сфере расследования авиационных происшествий и инцидентов.

Стороны договорились проработать вопрос заключения нового Соглашения о сотрудничестве, которое позволит укрепить взаимодействие компетентных органов двух стран, обеспечить системный обмен опытом и передовыми практиками.