На полях 7-й Всемирной конференции по гражданской авиации в Монреале состоялась встреча Вице-министра транспорта РК Талгата Ластаева с Президентом Европейской конференции гражданской авиации (ECAC) Алессио Кваранта.

В беседе сторон были затронуты перспективы развития и укрепления сотрудничества между Казахстаном и ECAC, а также возможности расширения взаимодействия в сфере гражданской авиации.

Кроме того, спикеры уделили внимание вопросам обмена международным опытом, совершенствования подходов к государственному регулированию авиационной отрасли, обеспечения безопасности полётов и внедрения передовых практик в соответствии с международными стандартами.

По итогам встречи подтверждена взаимная заинтересованность в продолжении сотрудничества и расширении взаимодействия по актуальным направлениям развития авиационной отрасли.

ECAC состоит из 44 государств-членов – органов гражданской авиации европейских стран. В составе Конференции страны Европейского союза, государства – члены Евроконтроля, не входящие в ЕС, а также европейские страны-участницы (Исландия, Азербайджан, Сан-Марино, Великобритания, Норвегия, Швейцария, Турция, Украина и другие). ЕСАС отвечает за координацию политических позиций государств-членов по важным вопросам гражданской авиации, а также за содействие сотрудничеству между государствами-членами и развитию воздушного транспорта государств-членов.