Объем перевозок по ТМТМ за 8 месяцев вырос на 22%

Вице-министр транспорта Республики Казахстан Жанибек Тайжанов принял участие в Грузинском международном морском форуме, который состоялся 7–8 сентября в городе Батуми. В рамках форума обсуждались вопросы развития международных транспортных коридоров, укрепления транспортно-логистических связей между Европой и Азией, а также цифровизации транспортной отрасли.

В первый день форума Жанибек Тайжанов выступил на панельной сессии «От морей к коридорам: новая география мировой торговли». Основное внимание было уделено развитию Среднего коридора, интеграции морского, железнодорожного и портового транспорта, а также повышению устойчивости и эффективности международных цепочек поставок.

Вице-министр отметил положительную динамику развития Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ). По итогам 8 месяцев текущего года объем перевозок по ТМТМ увеличился на 22%, при этом транзитные перевозки по направлению Восток–Запад выросли на 55%.

Одним из ключевых вопросов, обозначенных в выступлении вице-министра, стала цифровизация транспортных коридоров. До участников форума была доведена позиция Главы государства Касым-Жомарта Токаева о необходимости создания цифровой карты транспортных маршрутов. Ее внедрение позволит обеспечить комплексное отображение транспортной инфраструктуры, логистических цепочек и основных параметров прохождения грузопотоков по международным транспортным коридорам.

В работе форума приняли участие руководители государственных органов и морских администраций, представители международных организаций, портовой отрасли, транспортно-логистического бизнеса и экспертного сообщества.

В рамках мероприятия также обсуждались развитие портовой инфраструктуры, международное сотрудничество в сфере морского транспорта, цифровая трансформация отрасли, совершенствование систем навигации и безопасности судоходства, а также применение принципа «единого окна» в морском секторе.

Кроме того, в ходе участия в форуме Жанибек Тайжанов провел двусторонние встречи с представителями профильных министерств, ведомств и бизнеса. Стороны обсудили дальнейшее развитие транспортно-логистического сотрудничества, увеличение грузопотоков по Среднему коридору и цифровизацию транспортных процессов.