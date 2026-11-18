В г. Монреале (Канада) в рамках 7-й Всемирной конференции по воздушному транспорту ИКАО (ATConf/7) состоялась встреча Вице-министра транспорта Республики Казахстан Талгата Ластаева с Президентом Совета Международной организации гражданской авиации (ИКАО) Тошиюки Онумой.

В ходе встречи обсуждались масштабные преобразования в гражданской авиации Казахстана, результаты реформирования отрасли, повышение уровня безопасности полётов, развитие международного авиасообщения и перспективы дальнейшего укрепления сотрудничества с ИКАО.

Президент Совета ИКАО поздравил авиационные власти Казахстана с успешным проведением Недели авиационной безопасности ИКАО, отметив вклад страны в развитие международного авиационного сотрудничества.

Тошиюки Онума отметил возрастающую роль Казахстана в глобальной системе гражданской авиации, отметив, что выгодное географическое положение страны на пересечении важнейших международных транспортных коридоров между Европой и Азией, создаёт значительный потенциал для развития региональной и межконтинентальной авиационной связанности.

«Мы высоко ценим вашу деятельность и вклад в развитие гражданской авиации. Уверены, что благодаря тесной координации ваших усилий с Европейским и Североатлантическим региональным бюро ИКАО нам удастся и в дальнейшем укреплять эту положительную динамику. Это будет иметь большое значение не только для Казахстана, но и для всего региона и международного авиационного сообщества в целом, поскольку географическое положение вашей страны играет исключительно важную роль в дальнейшем развитии международной гражданской авиации», – подчеркнул Тошиюки Онума.

Талгат Ластаев рассказал главе Совета ИКАО о текущем развитии отрасли гражданской авиации Казахстана, ключевых достижениях и результатах работы. Он отметил, что Казахстан последовательно реализует масштабную программу модернизации и институциональной трансформации гражданской авиации. Данное направление находится на особом контроле Главы государства и рассматривается как один из стратегических факторов повышения транспортной связанности, инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности национальной экономики.

В рамках реформ внедрена современная модель государственного регулирования и надзора за гражданской авиацией с использованием передового международного, в том числе британского, опыта. Создана независимая Авиационная администрация Казахстана, последовательно совершенствуется нормативно-правовая база, усиливаются механизмы контроля за безопасностью полётов и авиационной безопасностью.

Проведённая работа позволила Казахстану существенно укрепить свои позиции по ключевым показателям соответствия международным стандартам.

Казахстан занимает ведущие позиции среди государств СНГ и Центральной Азии, входя в ТОР-20 по уровню авиационной безопасности. Совместно с ИКАО реализуется разработка долгосрочного Мастер-плана развития гражданской авиации Казахстана.

Одним из следующих стратегических приоритетов является расширение международного авиасообщения, включая создание необходимых условий для открытия прямых авиарейсов в США. В этой связи ведётся работа по дальнейшему совершенствованию авиационного надзора и взаимодействию с Федеральным авиационным управлением США (FAA).

Масштабные реформы сопровождаются активным ростом рынка авиаперевозок. В 2025 году пассажиропоток в Казахстане увеличился на 80% по сравнению с допандемийным уровнем.

Расширяется география международных маршрутов, открываются новые направления, увеличивается количество авиарейсов, развивается маршрутная сеть отечественных и иностранных авиакомпаний. Одновременно модернизируется аэропортовая инфраструктура и повышается доступность воздушного транспорта для населения.

Наряду с традиционной гражданской авиацией Казахстан уделяет особое внимание внедрению перспективных авиационных технологий. В числе приоритетных направлений – развитие беспилотных авиационных систем, дронов и технологий автономной авиации, включая перспективные проекты беспилотных аэромобильных платформ.

В ходе встречи Талгат Ластаев подчеркнул стратегическое значение сотрудничества с ИКАО и подтвердил готовность Казахстана активно участвовать в формировании международной авиационной повестки, в частности представлять интересы государств Центральной Азии, а также развивающихся стран, не имеющих выхода к морю.

«Мы готовы отстаивать интересы развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. Мы остаёмся приверженными принципам многостороннего сотрудничества и конструктивного диалога и убеждены, что укрепление регионального баланса в Совете имеет принципиальное значение. Казахстан также готов делиться своим опытом повышения эффективности авиационной отрасли в соответствии с инициативой ИКАО «Ни одна страна не останется без внимания», – сказал Талгат Ластаев.

В завершение встречи Вице-министр транспорта РК поблагодарил Президента Совета ИКАО за конструктивный диалог и поддержку, а также пригласил Тошиюки Онуму посетить Республику Казахстан с официальным визитом.