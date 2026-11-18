На полях 7-й Всемирной конференции по воздушному транспорту ИКАО (ATConf/7), проходящей в Монреале, состоялась встреча Вице-министра транспорта РК Талгата Ластаева сПостоянным представителем Италии в Совете ИКАО Серджо Мартесом и генеральнымдиректором Национального управления гражданской авиации Италии (ENAC)Александром Д'Орсонья.

Стороны обсудили перспективы развития казахстанско-итальянского сотрудничества в сфере гражданской авиации, уделив особое внимание расширению авиасообщения, внедрению новых технологий, цифровизации и развитию экологически устойчивого воздушного транспорта.

«Мы заинтересованы в дальнейшем расширении авиасообщения между Казахстаном и Италией. Открытие новых маршрутов и увеличение частоты полётов будут взаимовыгодными для обеих стран, способствуя развитию туристических, деловых и экономических связей, а также предоставляя пассажирам больше возможностей для путешествий», – отметил Талгат Ластаев.

В ходе переговоров был обсужден вопрос расширения авиасообщения итальянской авиакомпании в Атырау. Также была достигнута договорённость о подписании нового соглашения по расширению рейсов.

Стороны обменялись мнениями по вопросам эффективного использования данных в сфере воздушного транспорта и развития цифровой экосистемы, направленной на обеспечение бесперебойной, безопасной и устойчивой работы авиационной отрасли.