В рамках XXII Международной выставки Kaztraffic-2026 в Астане стартовала двухдневная международная конференция «Дороги и инновации». Представители дорожной отрасли, международных финансовых институтов, научных организаций и технологических компаний из разных стран обсуждают, как современные технологии могут изменить строительство, содержание и эксплуатацию автомобильных дорог.

Деловая программа объединила более 40 тематических докладов и выступлений экспертов из Казахстана, Китая, Германии, Южной Кореи, России, Узбекистана и Таджикистана. В центре внимания — не только перспективные разработки, но и решения, которые уже применяются в дорожной отрасли и могут быть использованы в Казахстане.

Один из главных акцентов первого дня — цифровизация дорожной инфраструктуры и применение искусственного интеллекта. Участники представляют технологии автоматизированного мониторинга состояния дорог, интеллектуальные транспортные системы, цифровые инструменты управления дорожным движением и современные способы диагностики мостов и других сооружений.

В частности, обсуждаются возможности казахстанской системы E-Joldar, опыт применения искусственного интеллекта для мониторинга дорог в Южной Корее, интеллектуальные транспортные системы на Большой Алматинской кольцевой автомобильной дороге, а также технологии видеоконтроля и анализа транспортных потоков.

Отдельный интерес представляют разработки в области роботизированной диагностики мостов и применение больших языковых моделей (LLM) в транспортной отрасли. Эти технологии открывают новые возможности для контроля состояния инфраструктуры, своевременного выявления дефектов и повышения эффективности управления дорожной сетью.

Второй день конференции будет посвящён непосредственно технологиям строительства и повышения долговечности дорожных покрытий. Международные эксперты представят опыт применения цементобетонных дорог, современные методы ремонта и содержания покрытий, инновационные асфальтобетонные смеси, полимерно-битумные вяжущие и новые материалы для дорожного строительства.

Особое внимание уделят практическим вопросам: как продлить срок службы дорог, повысить устойчивость покрытий к климатическим нагрузкам, совершенствовать контроль качества строительных материалов и внедрять современные технологии на всех этапах дорожных работ.

Важной частью программы станет обсуждение финансирования транспортной инфраструктуры. Представители Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития и Евразийского банка развития поделятся подходами к финансированию дорожных проектов, применению международных контрактных стандартов FIDIC и развитию транспортных коридоров Казахстана. Также будет рассмотрен опыт реализации проекта БАКАД в формате государственно-частного партнёрства.

Помимо конференционных выступлений, в рамках Kaztraffic-2026 проходят отраслевые семинары, стратегические встречи, переговоры между отечественными и зарубежными организациями. Отдельная программа посвящена деятельности Всемирной дорожной ассоциации PIARC и вопросам повышения качества дорожного строительства.

Конференция «Дороги и инновации» станет площадкой для обмена международным опытом, обсуждения актуальных проблем отрасли и поиска технологических решений, направленных на повышение качества, безопасности и долговечности автомобильных дорог.