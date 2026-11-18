В рамках 7-й Всемирной конференции по гражданской авиации, проходящей в Монреале (Канада), состоялась встреча Председателя Комитета гражданской авиации Салтанат Томпиевой с генеральным директором Управления гражданской авиации Сантьяго Ойоно Афугу Эйенга и Постоянным представителем Экваториальной Гвинеи при Совете ИКАО Эстанислао Эсоно Ангесумо.

Стороны обсудили перспективы развития двустороннего сотрудничества в сфере гражданской авиации, а также возможности укрепления взаимодействия между авиационными ведомствами двух государств.

В ходе встречи был подписан Меморандум о расширении сотрудничества между авиационными ведомствами Казахстана и Экваториальной Гвинеи.

Стороны обменялись мнениями по вопросам дальнейшего развития партнёрских отношений, расширения профессионального взаимодействия и обмена опытом в области государственного регулирования гражданской авиации.

По итогам встречи подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем укреплении сотрудничества и развитии конструктивного диалога между Казахстаном и Республикой Экваториальная Гвинея в сфере гражданской авиации.