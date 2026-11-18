В рамках выставки Kaztraffic-2026 состоялось 51-е заседание Межправительственного совета дорожников. Участники обсудили развитие автомобильных дорог стран СНГ, международные транспортные коридоры, внедрение инновационных технологий и перспективы сотрудничества. Казахстан представил масштабные проекты развития дорожной инфраструктуры.

18 ноября в Международном выставочном центре EXPO в Астане состоялось 51-е заседание Межправительственного совета дорожников (МСД), объединившее представителей дорожных администраций, профильных ведомств и отраслевых организаций государств СНГ.

В заседании приняли участие вице-министр транспорта Республики Казахстан Максат Калиакпаров, председатель Комитета автомобильных дорог Министерства транспорта РК Толеген Абдуллин, представители Исполнительного комитета СНГ и международных отраслевых организаций.

Максат Калиакпаров поприветствовал участников заседания, отметив важность развития автомобильных дорог для транспортной связанности, экономического развития и укрепления международных связей государств.

«Развитие автодорожной отрасли остается одним из приоритетов Казахстана. Мы последовательно модернизируем дорожную сеть, внедряем современные технологии и усиливаем контроль качества. Уверен, что тесное взаимодействие государств СНГ и обмен опытом позволят эффективно решать общие задачи развития транспортной инфраструктуры», — отметил Максат Калиакпаров.

В ходе заседания Толеген Абдуллин представил информацию о развитии автодорожного комплекса Казахстана, основных направлениях модернизации дорожной сети и перспективных инфраструктурных проектах.

Среди проектов — строительство транспортного коридора «Арал – Каспий», реконструкция коридора «Западная Европа – Западный Китай», развитие республиканской и местной дорожной сети, а также придорожного сервиса.

В рамках заседания участники также обсудили состояние и перспективы развития международных автомобильных дорог СНГ, вопросы повышения транспортной связанности и внедрения современных технологий в дорожную отрасль.

Отдельное внимание уделено итогам IX Международного автопробега и подготовке юбилейного X автопробега, запланированного на 2027 год. Маршрут протяженностью около 5,5 тыс. км пройдет через Кыргызстан, Казахстан и Китай.

Кроме того, принято решение об учреждении памятной медали Межправительственного совета дорожников имени Шамиля Бекбулатова — выдающегося организатора дорожной отрасли Казахстана, внесшего значительный вклад в развитие транспортной инфраструктуры государств Содружества. Медаль учреждена для признания заслуг специалистов, внесших вклад в развитие дорожного хозяйства и укрепление международного сотрудничества.

Заседание Межправительственного совета дорожников состоялось в рамках международной выставки Kaztraffic-2026, объединившей представителей дорожной отрасли, производителей оборудования, экспертов и профильных организаций.