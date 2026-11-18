В рамках 7-й Всемирной конференции по воздушному транспорту ИКАО (ATConf/7) Председатель Комитета гражданской авиации Министерства транспорта Республики Казахстан Салтанат Томпиева провела двустороннюю встречу с директором Управления гражданской авиации Белиза Найджелом Картером, а также исполнительным директором и генеральным директором Центральноамериканской корпорации аэронавигационного обслуживания (COCESNA) Хуаном Карлосом Трабанино Агирре.

Во встрече также приняли участие представители авиационных и транспортных ведомств стран Центральной Америки – Советник министра общественных работ и транспорта Коста-Рики Маркос Кастильо, Вице-министр инфраструктуры Коста-Рики Пабло Камачо и Постоянный представитель Белиза при ИКАО Кеннеди Каррильо.

В ходе переговоров была отмечена деятельность COCESNA как успешного примера региональной интеграции и международного сотрудничества. Созданная в 1960 году организация обеспечивает аэронавигационное обслуживание шести государств Центральной Америки: Белиза, Коста-Рики, Сальвадора, Гватемалы, Гондураса и Никарагуа.

Стороны обсудили перспективы формирования долгосрочного партнёрства, уделив особое внимание обмену опытом и развитию совместных инициатив в области безопасности полётов, авиационной безопасности, подготовки авиационных инспекторов и аэронавигационного обслуживания.

Председатель Комитета гражданской авиации представила основные направления развития гражданской авиации Казахстана, в том числе работу по разработке совместно с ИКАО Генерального плана развития гражданской авиации до 2050 года.

Представители Белиза выразили заинтересованность в заключении Меморандума о сотрудничестве, а также готовность изучить казахстанский опыт реализации Программы глобальных амбассадоров ИКАО, национальным послом которой является Салтанат Томпиева.

По итогам встречи стороны подтвердили заинтересованность в дальнейшем укреплении партнёрских отношений, расширении профессиональных контактов и реализации совместных инициатив, направленных на повышение безопасности полётов, развитие кадрового потенциала и совершенствование международной системы гражданской авиации.