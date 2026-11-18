18 ноября в Международном выставочном центре EXPO в Астане состоялось торжественное открытие XXII Международной специализированной выставки «Kaztraffic-2026». В церемонии приняли участие представители Министерства транспорта РК, отраслевых организаций и международного профессионального сообщества. Выставку открыл вице-министр транспорта Максат Калиакпаров.

В приветственной речи Максат Калиакпаров подчеркнул стратегическое значение автомобильных дорог для развития регионов и транзитного потенциала Казахстана, отметив, что особое внимание в отрасли уделяется качеству строительства и внедрению современных технологий.

«Глава государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев в Послании народу Казахстана подчеркнул стратегическое значение современной сети автомобильных дорог для развития регионов и укрепления транзитного потенциала страны. Для нас это означает строгий контроль качества дорожных материалов и соблюдения технологий строительства. От этого напрямую зависят безопасность движения и срок службы дорожного покрытия», – отметил вице-министр.

В этом году выставка объединила более 150 отечественных и зарубежных компаний, представивших дорожно-строительную технику, оборудование, современные материалы и технологические решения для развития транспортной инфраструктуры.

В экспозиции представлены решения для строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог, диагностики мостовых сооружений, цифровизации дорожного хозяйства и внедрения интеллектуальных транспортных систем. Особое внимание уделено искусственному интеллекту и цифровым технологиям, включая мониторинг транспортных потоков, адаптивное управление светофорами, интеллектуальное видеонаблюдение и автоматизированный весогабаритный контроль.

В рамках деловой программы 18–19 ноября также проходят заседание Межправительственного совета дорожников, мероприятия Всемирной дорожной ассоциации (PIARC), II Международная научно-практическая конференция «Дороги и инновации» и специализированный семинар по современным битумным материалам.

Выставка «Kaztraffic-2026» продолжит работу до 20 ноября.