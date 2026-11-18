На полях 7-й Всемирной авиационной конференции ИКАО (ATConf/7) состоялась встреча Вице-министра транспорта РК Талгата Ластаева с Министром коммунальных услуг и авиации Кооперативной Республики Гайана Деодатом Индaром.

Глава казахстанской делегации рассказал о проводимых в Казахстане реформах, направленных на повышение уровня безопасности полётов и авиационной безопасности, совершенствование системы государственного надзора и приведение национального авиационного законодательства в соответствие с международными стандартами.

Отмечено, что за последние годы Казахстан добился существенного прогресса в реализации стандартов ИКАО. Уровень соответствия стандартам в области безопасности полётов вырос с 47% в 2009 году до 82% по итогам аудита 2025 года. Показатель эффективной реализации стандартов в области авиационной безопасности достиг 95,7% по сравнению с 62% в 2009 году.

Казахстан с 2017 года реализует политику «открытого неба», став первой страной Центральной Азии, внедрившей данный режим. Он предусматривает предоставление иностранным авиакомпаниям прав «пятой свободы воздуха» и возможность выполнения полётов без ограничений по направлениям, частоте рейсов и типам воздушных судов.

Стороны поделились видением перспектив развития международного сотрудничества в сфере гражданской авиации, укрепления взаимодействия между авиационными администрациями и продвижения общих приоритетов в рамках Международной организации гражданской авиации (ИКАО).

По итогам встречи стороны выразили заинтересованность в дальнейшем обмене опытом и развитии взаимодействия по вопросам регулирования гражданской авиации, обеспечения безопасности полётов и авиационной безопасности.