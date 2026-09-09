В пассажирских поездах Казахстана продолжается масштабное внедрение спутникового интернета

В Казахстане продолжается масштабная работа по оснащению пассажирских поездов спутниковым интернетом. Проект реализуется в рамках поручений Главы государства по развитию цифровой инфраструктуры, внедрению современных технологий и повышению качества пассажирских перевозок.

Первые пилотные проекты с использованием низкоорбитальных спутниковых систем OneWeb и Starlink были проведены в 2025 году на маршрутах Астана – Алматы, Астана – Оскемен, Астана – Бурабай, Астана – Семей и Алматы – Мангышлак. В 2026 году проект перешел к масштабному этапу реализации.

Спутниковый интернет уже доступен пассажирам ряда востребованных направлений, в том числе, Нурлы жол – Алматы, Нурлы жол – Оскемен, Нурлы жол – Орал, Нурлы жол – Петропавловск, Алматы-2 – Оскемен, Кызылорда – Семей, Актобе – Алматы-1, Мангистау – Актобе, Орал – Мангистау, Актобе – Казалы и Актобе – Атырау, Павлодар -Алматы.

По состоянию на 8 сентября 2026 года спутниковый интернет Starlink доступен в 59 составах, курсирующих по 31 маршруту, и охватывает более 770 вагонов. До конца сентября планируется оснастить системой 124 состава — 1 235 вагонов на 50 маршрутах.

Внедрение спутникового интернета направлено на повышение комфорта и качества обслуживания пассажиров и создание современной цифровой среды в поездах.

Поездка становится не просто перемещением между городами, а временем, в течение которого пассажир может оставаться подключенным к привычной цифровой среде: общаться с близкими, решать рабочие вопросы, учиться, получать государственные и банковские услуги, пользоваться другими онлайн-сервисами.

Технические возможности спутникового канала предусматривают скорость доступа до 100 Мбит/с. Использование низкоорбитальной спутниковой связи позволяет обеспечить доступ к интернету в том числе на удаленных участках железнодорожной сети, где покрытие традиционных наземных сетей связи ограничено.

Для пассажиров предусмотрен бесплатный базовый пакет доступа в интернет. В его рамках пассажиры смогут без дополнительной оплаты пользоваться мессенджерами WhatsApp и Telegram для обмена текстовыми сообщениями. Для использования более широкого набора интернет-сервисов и большего объёма трафика предлагаются дополнительные тарифные пакеты.

Спутниковый интернет также станет технологической основой для развития в поездах мультимедийных, информационных и других цифровых сервисов.