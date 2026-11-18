В рамках Седьмой Всемирной конференции ИКАО по воздушному транспорту (ATConf/7) в г. Монреале (Канада) состоялась встреча между Председателем Комитета гражданской авиации Министерства транспорта РК Салтанат Томпиевой и Председателем Управления гражданской авиации Мальдивской Республики г-ном Абдулом Харис.

На встрече были обсуждены перспективы дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества, расширения авиасообщения и туристических связей между двумя странами.

По итогам переговоров достигнута договорённость об увеличении количества разрешённых регулярных рейсов с 7 до 14 в неделю для назначенных авиаперевозчиков каждой из сторон.

Стороны также обсудили возможность выполнения полётов с использованием прав пятой степени “свободы воздуха”, что позволит авиакомпаниям рассмотреть дополнительные коммерческие возможности при организации международных маршрутов. Мальдивы являются одним из популярных направлений отдыха среди казахстанцев, что создаёт дополнительные предпосылки для развития авиасообщения.

Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении партнёрства и расширении сотрудничества в сфере гражданской авиации.