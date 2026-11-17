Вице-министр транспорта РК Талгат Ластаев встретился с Министром наземного и воздушного транспорта Республики Сенегал господином Абдулом Ахадом Ндиайе.

Стороны обсудили перспективы укрепления казахстанско-сенегальского сотрудничества в сфере гражданской авиации, а также возможности развития взаимодействия между авиационными ведомствами двух стран.

Талгат Ластаев отметил, что Казахстан придаёт большое значение развитию отношений со странами Африки, в том числес Сенегалом, и видит значительный потенциал для расширения двустороннего сотрудничества.

Казахстанская сторона выразила заинтересованность в расширении сотрудничества с африканскими странами и региональными авиационными организациями, в частности с Африканской комиссией гражданской авиации (АФКАК).

Было отмечено, что развитие партнёрства с Сенегалом может стать важной платформой для укрепления связей Казахстана состранами Западной Африки и расширения международного отраслевого взаимодействия.

В этой связи Талгат Ластаев подтвердил готовность казахстанской стороны поделиться опытом развития гражданской авиации, в том числе в области надзора за обеспечением безопасности полётов и авиационной безопасности, совершенствования нормативно-правовой базы, развития аэропортовой инфраструктуры, цифровизации и подготовки авиационных кадров.

По итогам встречи стороны договорились начать работу по заключению Соглашения о воздушном сообщении между Казахстаном и Сенегалом.