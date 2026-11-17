На полях Седьмой Всемирной конференции ИКАО по воздушному транспорту (ATConf/7) состоялась встреча Вице-министра транспорта РК Талгата Ластаева с помощником Вице-министра по международной авиации, Секретариата министра Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма Японии господином Сэити Тадзимой.

В ходе встречи стороны обсудили перспективы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества в сфере гражданской авиации, расширения воздушного сообщения между Казахстаном и Японией, в частности говорили о предстоящем запуске прямого авиасообщения по маршруту Алматы – Токио.

Талгат Ластаев отметил, что открытие прямого авиасообщения станет важным этапом в укреплении транспортной связанности двух стран после длительного перерыва и придаст дополнительный импульс развитию деловых, туристических, инвестиционных и гуманитарных связей.

С 30 ноября 2026 года авиакомпания Air Astana планирует приступить к выполнению регулярных прямых рейсов по маршруту Алматы – Токио (аэропорт Нарита) с частотой два раза в неделю. Продажа авиабилетов открыта с 2 октября текущего года.

Полёт будет выполняться на воздушных судах Airbus A321LR. Продолжительность перелёта по расписанию авиакомпании составит около 7 часов 30 минут по направлению Алматы – Токио и 9 часов 25 минут по обратному маршруту.

Запуск рейсов направлен на повышение доступности авиаперевозок между двумя странами, создание дополнительных возможностей для туристических поездок и деловых контактов, а также укрепление роли Казахстана как важного авиационного и транзитного узла в Центральной Азии.

В ходе беседы казахстанская сторона также выразила заинтересованность в дальнейшем расширении авиасообщения и развитии взаимодействия между национальными авиаперевозчиками двух стран.

Отдельной темой встречи стало сотрудничество в рамках ИКАО. Талгат Ластаев поздравил японскую сторону с избранием господина Тосиюки Онума на пост Президента Совета ИКАО, подчеркнув значимость этого события для Японии и всего Азиатско-Тихоокеанского региона. Впервые в истории организации представитель данного региона возглавил Совет ИКАО.

Вице-министр отметил важность поддержания активного диалога между авиационными ведомствами Казахстана и Японии, а также дальнейшего укрепления взаимодействия на международных площадках в целях обеспечения безопасности, устойчивого развития и повышения эффективности мировой гражданской авиации.