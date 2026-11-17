В Казахстане продолжается масштабное обновление железнодорожной инфраструктуры. На сегодняшний день отремонтировано 1 506 км железнодорожных путей из запланированных на текущий год 1 577 км. Работы на ряде участков продолжаются.

В текущем году завершен капитальный ремонт железнодорожных путей на участках Семей – Аягоз и Макат – Бейнеу – Мангистау. Вместе с тем продолжаются работы на направлениях Озинки – Кандыагаш, Астана – Алматы, Астана – Тобол, Кокшетау – Костанай, Арыс – Шенгельды и других участках.

С 2027 года планируется приступить к поэтапному оздоровлению железнодорожного участка Тобол – Карталы.

Работы проводятся в рамках программы развития транспортной отрасли во исполнение поручений Главы государства. Программа предусматривает поэтапное обновление железнодорожной инфраструктуры, повышение надежности и эффективности железнодорожной сети.

В целом в период с 2023 по 2029 годы в стране планируется отремонтировать 11 тысяч км железнодорожных путей. За первые три года реализации программы, с 2023 по 2025 годы, уже обновлено 4 448 км при плановом показателе 4 353 км. Таким образом, плановый показатель перевыполнен на 95 км.

В рамках программы завершены работы на участках Бейнеу – Мангистау и Павлодар – Семей. Кроме того, проведено оздоровление 83 км железнодорожного пути на малодеятельных участках Кокпекты – Карагайлы, Атасу – Каражал, Жамбыл – Жанатас и Карабулак – Текели.

Проводимые работы уже способствуют улучшению технического состояния железнодорожной сети. В частности, повышена скорость движения пассажирских поездов на участках общей протяженностью 2,9 тыс. км. По результатам проведенного ремонта состояние пути на соответствующих участках оценивается на «хорошо» и «отлично».

Последовательное обновление железнодорожной инфраструктуры позволит повысить надежность и пропускную способность сети, улучшить условия движения грузовых и пассажирских поездов, а также создать дополнительные возможности для дальнейшего развития транспортно-логистического потенциала Казахстана.