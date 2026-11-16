Казахстан принимает участие в Седьмой Всемирной конференции ИКАО по воздушному транспорту

В Монреале (Канада) начала работу Седьмая Всемирная конференция Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по воздушному транспорту (ATConf/7), посвящённая обсуждению ключевых вопросов и перспектив развития международного воздушного транспорта.

В работе Всемирной конференции примут участие представители стран-участниц ИКАО, в которую входят 193 государства, а также приглашённые международные и региональные организации, в том числе Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA), Международный совет аэропортов (ACI World), Международный координационный совет ассоциаций аэрокосмической промышленности (ICCAIA).

Открыли Конференцию Президент Совета ИКАО Тошиюки Онумa, Генеральный секретарь ООН по туризму Шайхи Аль-Нуайс, Министр транспорта Канады Стивен Маккиннон.

В своем приветственном слове Тошиюки Онума особенно подчеркнул, что немногие отраслитак фундаментально зависят от международного сотрудничества, как авиация.

«Каждый международный рейс опирается на стандартизацию и доверие, заложенные еще в 1944 году Конвенцией о международной гражданской авиации. Система ИКАО должна и впредь сохранять способность реагировать на меняющиеся технологии, развивающиеся рынки и сложные эксплуатационные требования в глобальном масштабе», - сказал Президент Совета ИКАО.

С презентацией в ходе открытия выступил также Генеральный секретарь ИКАО Хуан Карлос Саласар.

В состав делегации Республики Казахстан под руководством Вице-министра транспорта РК Талгата Ластаева вошли Председатель Комитета гражданской авиации МТ РК Салтанат Томпиева, Постоянный представитель Республики Казахстан в ИКАО Тимур Тлегенов, представители Министерства транспорта РК, а также представители авиационной отрасли страны.

Нынешняя Конференция проводится впервые, спустя 13 лет после ATConf/6 (март 2013 г.). Таким образом, государствам–членам ИКАО и представителям авиационной отрасли предоставлена возможность вновь на глобальном уровне обсудить ключевые направления развития международного воздушного транспорта с учётом масштабных изменений, произошедших в мировой авиации за прошедший период.

В рамках Конференции участники рассмотрят актуальные вопросы либерализации воздушного транспорта, повышения конкурентоспособности авиационной отрасли, развития международной маршрутной сети, цифровизации, внедрения инновационных решений, а также обеспечения устойчивого развития гражданской авиации.

Среди мероприятий Конференции дискуссия высокого уровня «Состояние авиационной отрасли: адаптация к изменениям и оценка готовности к 2050 году», сессия «Воздушный транспорт в долгосрочном стратегическом плане ИКАО: ускорение развития авиации на пути к 2050 году», панельные дискуссии о мобилизации инвестиций для развития и модернизации авиационной инфраструктуры, об укрепление нормативно-правовой и институциональной базы, повышении уровня воздушной связанности посредством последовательного совершенствования экономических и нормативно-правовых механизмов регулирования международного воздушного транспорта, а также укрепление механизмов планирования действий в чрезвычайных ситуациях и защиты прав потребителей в целях обеспечения устойчивости авиационной системы.

Главная цель проведения внеочередной Ассамблеи, открытие которой состоится 19 ноября– избрание четырёх дополнительных государств-членов в Совет ИКАО в связи с увеличением его состава с 36 до 40 государств. Также в программе Ассамблеи запланировано принятие Министерской декларации.

Участие Казахстана в Конференции ATConf/7 и 43-й сессии Ассамблеи ИКАО подтверждает приверженность страны принципам международного сотрудничества и активного участия в формировании глобальной авиационной повестки.

Казахстанская делегация намерена использовать площадку ATConf/7 для обмена передовым международным опытом, проведения двусторонних встреч, продвижения национальных интересов, укрепления партнёрских отношений с зарубежными государствами и международными организациями, а также обсуждения перспектив дальнейшего развития гражданской авиации Казахстана.

Участие в Конференции позволит Казахстану внести конструктивный вклад в международный диалог по вопросам формирования эффективной, безопасной, конкурентоспособной и устойчивой системы воздушного транспорта.