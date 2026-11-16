Строительство железнодорожной линии Бахты – Аягоз ведётся в соответствии с графиком

Строительство железнодорожной линии Бахты – Аягоз протяжённостью 303 км продолжается в соответствии с утверждённым графиком. Завершение работ и ввод в эксплуатацию запланированы на 2027 год.

На сегодняшний день из предусмотренных проектом 39,5 млн кубометров земляного полотна отсыпано 36,8 млн кубометров, что составляет 93% от общего объёма. Основной объём оставшихся работ сосредоточен в приграничной зоне и в районе станции Бахты.

В настоящее время ведутся работы по выравниванию верхнего слоя земляного полотна и проверке качества уплотнения грунта перед укладкой верхнего строения пути. Параллельно продолжается строительство искусственных сооружений. В частности, из 267 водопропускных труб построено 245, из 19 скотопрогонов готовы 12. Строительные работы ведутся на 43 из 47 мостов.

Для сокращения сроков изготовления и доставки мостовые балки производятся непосредственно на строительной площадке. При этом осуществляется их сертификация и контроль качества в соответствии с требованиями строительных норм и правил (СНиП).

Материалы для строительства верхнего строения пути закупаются у отечественных производителей. Поставку рельсов обеспечивает Актюбинский рельсобалочный завод, шпал и скреплений — ТОО RWS Binding, ТОО Innotrack, ТОО Fasteners 2metall (БЕНТ) и ТОО «Магнетик». Стрелочные переводы поставляет ТОО «Проммашкомплект». В районе станции Аягоз организованы приёмка и распределение строительных материалов.

Реализация проекта имеет стратегическое значение для развития транспортно-логистического потенциала Казахстана и расширения железнодорожного сообщения с Китаем.

Ключевым результатом строительства станет открытие третьего железнодорожного пограничного перехода между Казахстаном и Китаем. Новый маршрут позволит разгрузить действующие пункты пропуска — станции Достык и Алтынколь, повысить эффективность распределения грузопотоков и создать дополнительные возможности для увеличения объёмов перевозок.

Ожидается, что пропускная способность нового направления составит до 20 млн тонн грузов в год. Запуск железнодорожной линии позволит расширить экспортные возможности страны, увеличить поставки отечественной продукции на китайский рынок, привлечь дополнительные транзитные потоки, а также укрепить торгово-экономическое сотрудничество между Казахстаном и Китаем.