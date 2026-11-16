АНОНС

С 18 по 20 ноября 2026 года в Международном выставочном центре EXPO в Астане состоится XXII Международная специализированная выставка дорожной отрасли «Kaztraffic-2026» при официальной поддержке Министерства транспорта Республики Казахстан.

В выставке примут участие представители Министерства транспорта, Комитета автомобильных дорог и подведомственных организаций, около 150 отечественных и зарубежных компаний, производители дорожно-строительной техники и материалов, научные организации и международные эксперты.

Посетителям представят современные дорожно-строительные технологии, оборудование, инновационные материалы, цифровые системы диагностики и мониторинга дорог, интеллектуальные транспортные системы и решения в области автоматизированного весогабаритного контроля.

Отдельная программа будет посвящена сотрудничеству с Китаем. Представители Пекинской ассоциации интеллектуального транспорта (ITS Beijing) и китайских технологических компаний презентуют решения по цифровизации дорожной инфраструктуры, управлению транспортными потоками и платными дорогами.

Ключевым событием станет международная научно-практическая конференция «Дороги и инновации», организуемая АО «Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт». Ожидается участие представителей более 20 стран и свыше 40 спикеров.

КаздорНИИ представит отечественные цифровые разработки, включая RCMBase, СУЭМ, СУДС и квалификационную базу специалистов Jolshy. Также в выставке примет участие АО «НК «ҚазАвтоЖол», которое представит деятельность национального оператора и перспективы внедрения новых технологий.

Выставка станет площадкой для обмена опытом, установления деловых контактов и обсуждения перспектив внедрения современных решений в дорожную отрасль Казахстана.

Регистрация на выставку: https://vs-expocom.com/kazautodor-kaztraffic/