Действующие правила не запрещают проезд родителей с детскими колясками.

Согласно обновленным Правилам перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, при высокой заполняемости автобуса предусмотрен провоз коляски в сложенном виде при наличии свободного места для родителя. При этом коляска не должна препятствовать свободному перемещению пассажиров.

Данное положение направлено на обеспечение безопасности пассажиров, в том числе детей и сопровождающих их родителей, и сохранение свободного прохода в салоне автобуса.

Если родителю неудобно складывать коляску, он может продолжить поездку с ней в разложенном виде.

Применение штрафов, высадка из автобуса или иные санкции за это не предусматриваются.