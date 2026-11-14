Международный аэропорт Алматы официально открыл модернизированный терминал внутренних рейсов (Т1). В церемонии открытия приняли участие заместитель Премьер-министра – министр транспорта РК Асел Жанасова, аким города Алматы Дархан Сатыбалды, генеральный директор TAV Airports Holding Серкан Каптан, руководство аэропорта, представители государственных органов, авиационной отрасли и СМИ.

Перед началом официальной церемонии президент Международного аэропорта Алматы Гокер Косе представил гостям обновлённую инфраструктуру терминала и ключевые результаты модернизации, реализованную за 13 месяцев.

«Глава государства Касым-Жомарт Токаев уделяет особое внимание укреплению транспортно-логистического потенциала страны, модернизации аэропортовой инфраструктуры и повышению качества обслуживания граждан. Открытие обновлённого терминала является наглядным результатом этой работы. Для Алматы, делового и финансового центра страны, развитие аэропорта имеет особое значение. Это позволит повысить качество обслуживания пассажиров, укрепить туристический и деловой потенциал города, а также усилить его роль в качестве одного из крупнейших авиационных хабов региона.», – сказала Асел Жанасова.

Реконструкция терминала Т1 началась в сентябре 2025 года в рамках программы Horizon – первого этапа реализации Мастер-плана развития Международного аэропорта Алматы до 2050 года. Общий объём инвестиций в модернизацию составил около 32 млн долларов США.

Работы проводились поэтапно, что позволило сохранить полноценную работу терминала и обеспечить непрерывное обслуживание пассажиров на протяжении всего периода реконструкции.

В результате работ полностью обновлена зона регистрации площадью 1 700 м² с установкой 23 новых стоек. Расширена зона предполётного досмотра, увеличена ширина прохода с 2 до 3,5 метра, а количество автоматических турникетов для сканирования посадочных талонов выросло с трёх до пяти.

Обновлены все восемь зон выходов на посадку, увеличено количество мест для ожидания. Площадь зоны ожидания у выхода №1 расширена с 200 до 350 м². Кроме того, установлены три новых телетрапа.

Значительные изменения коснулись инфраструктуры обработки багажа. Площади зон сортировки и обработки багажа на прилёте и вылете существенно увеличены, а общая протяжённость багажных конвейеров выросла с 85 до 228 метров. Внедрена современная система досмотра багажа, позволяющая получать детализированные трёхмерные изображения содержимого багажа.

Полностью обновлены основные инженерные системы, включая электроснабжение, вентиляцию, отопление, пожарную сигнализацию и автоматическое пожаротушение. Проведена масштабная реконструкция интерьеров, заменены потолочные конструкции, обновлены стены и колонны.

Особое внимание уделено комфорту пассажиров: капитально отремонтированы все 14 санитарных комнат, обновлена комната матери и ребёнка, заменены лифты. Открылись новые торговые точки и заведения общественного питания.

После модернизации терминал внутренних рейсов получил возможность обслуживать до 9 млн пассажиров в год. Для сравнения, когда весь пассажиропоток обслуживался в одном здании терминала, этот показатель составлял около 3,2 млн пассажиров в год.

Обновление Т1 стало одним из ключевых проектов программы Horizon, которая помимо модернизации терминала охватывает комплексное развитие аэродромной и технической инфраструктуры аэропорта.

Среди ключевых проектов – строительство первой в Центральной Азии специализированной площадки для противообледенительной обработки воздушных судов, новой рулёжной дорожки длиной 4 000 метров, реконструкция одной из взлётно-посадочных полос с бетонным покрытием, обновление VIP-перрона и стоянок воздушных судов, развитие грузового перрона и строительство ангара для технического обслуживания воздушных судов.

Модернизация терминала внутренних рейсов – важный этап долгосрочной стратегии развития Международного аэропорта Алматы, направленной на формирование современной, технологичной и устойчивой авиационной инфраструктуры, способной отвечать растущему пассажирскому спросу, повышать качество обслуживания и укреплять роль Алматы в качестве ведущего авиационного и транспортно-логистического центра Центральной Азии.