Закон и Порядок. Что важно знать каждому авиапассажиру

Аэропорт – место повышенных мер безопасности, где ответственность за соблюдение закона лежит не только на сотрудниках профильных служб, но и на каждом пассажире. В рамках принципа «Закон и Порядок» Авиационная администрация Казахстана призывает граждан быть бдительными и не соглашаться на сомнительные предложения при подготовке к авиаперелёту.

Злоумышленники могут пытаться использовать доверчивость пассажиров для перевозки запрещённых предметов. Для этого они предлагают за вознаграждение передать конверт, посылку или багаж в другой город либо страну. На первый взгляд такая просьба может показаться безобидной, однако неизвестное содержимое отправления способно привести к серьёзным правовым последствиям.

Главное правило – не перевозить вещи и посылки, содержимое которых вам неизвестно. Не следует принимать подобные предложения даже от людей, которые представляются знакомыми ваших родственников или обещают денежное вознаграждение. Также не рекомендуется оставлять свои вещи без присмотра или передавать посторонним доступ к багажу.

Особую осторожность необходимо проявлять при международных перелётах. Незаконное перемещение товаров или ценностей через государственную границу может квалифицироваться как контрабанда и влечёт уголовную ответственность, вплоть до нескольких лет лишения свободы.

При обнаружении подозрительных предметов, получении сомнительных предложений о перевозке посылок или выявлении других признаков возможного правонарушения пассажирам следует незамедлительно обратиться к сотрудникам полиции либо службы авиационной безопасности аэропорта.

Принцип «Закон и Порядок» предполагает осознанное соблюдение законодательства и личную ответственность каждого за безопасность общества. Бдительность пассажиров помогает предотвращать правонарушения, защищать граждан и обеспечивать безопасность воздушных перевозок.

Соблюдение закона начинается с личного выбора. Не перевозите чужие посылки с неизвестным содержимым и не позволяйте злоумышленникам вовлечь вас в преступную деятельность.

#законипорядок