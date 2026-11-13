Объем грузоперевозок по железной дороге между Казахстаном и Китаем увеличился на 8%

По итогам 10 месяцев 2026 года объем грузоперевозок между Казахстаном и Китаем составил 31,8 млн тонн. Это на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было перевезено 29,4 млн тонн.

Положительная динамика отмечается по обоим направлениям перевозок.

Так, из Китая в Казахстан за январь–октябрь 2026 года доставлено 12,1 млн тонн грузов, что на 9% превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

В том числе через пограничную станцию Достык перевезено 5,0 млн тонн грузов, рост составил 13%. Через станцию Алтынколь объем перевозок достиг 7,1 млн тонн, увеличившись на 6%.

В обратном направлении, из Казахстана в Китай, отправлено 19,7 млн тонн грузов, что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

В разрезе пограничных переходов через станцию Достык перевезено 13,1 млн тонн грузов, с ростом на 12%. Через станцию Алтынколь объем составил 6,6 млн тонн, увеличившись на 1%.

Увеличение объемов грузоперевозок обусловлено последовательной работой по укреплению транспортно-логистических связей между Казахстаном и Китаем.

В рамках дальнейшего развития международного железнодорожного сообщения особое внимание уделяется модернизации приграничной инфраструктуры, повышению пропускной способности пограничных переходов и совершенствованию логистических процессов. Реализация данных мер позволит обеспечить дальнейшее увеличение грузопотока, повысить эффективность перевозок и укрепить транзитно-транспортный потенциал Казахстана.