Авиационная администрация Казахстана (ААК) провела встречу с представителями авиакомпании Air Astana, на которой были обсуждены вопросы обеспечения безопасности полётов, связанные с угрозой столкновения воздушных судов с птицами в аэропортах страны.

В ходе встречи представители Air Astana озвучили статистику случаев столкновения воздушных судов с птицами и обозначили основные проблемы, возникающие в операционной деятельности авиакомпании.

Кроме того, была отмечена необходимость совершенствования подходов к оценке рисков, сбору данных и разработке единого формата представления информации о подобных событиях.

Также участники обсудили подготовку к предстоящему заседанию Национального комитета по вопросам управления опасностями, связанными с птицами, и основные вопросы, предлагаемые к рассмотрению в рамках его работы.

По итогам встречи стороны подчеркнули важность взаимодействия уполномоченной организации в сфере гражданской авиации, эксплуатантов воздушных судов и аэропортов для выработки согласованных мер по снижению рисков и повышения уровня безопасности полётов в Республике Казахстан.