Вагоны Stadler впервые вышли на маршрут Астана – Алматы

11 ноября с вокзала «Нұрлы жол» отправился первый пассажирский поезд, сформированный из вагонов Stadler, произведённых в Казахстане по технологии швейцарской компании. Новые вагоны будут ежедневно курсировать в составе поезда № 3/4 по маршруту «Нұрлы жол – Алматы-2».

Выступая на торжественном мероприятии, вице-министр транспорта Республики Казахстан Жанибек Тайжанов отметил, что обновление пассажирского подвижного состава является важным шагом в модернизации пассажирских перевозок и повышении качества транспортных услуг для населения.

«Наша главная задача — обеспечить гражданам Казахстана безопасные, комфортные и доступные железнодорожные перевозки. Ежегодно миллионы казахстанцев пользуются железнодорожным транспортом. Для многих жителей нашей страны поезд остаётся одним из основных и наиболее доступных способов передвижения. Поэтому обновление пассажирского парка является одним из приоритетных направлений государственной транспортной политики», — подчеркнул Жанибек Тайжанов.

Новые вагоны Stadler адаптированы к климатическим условиям Казахстана и рассчитаны на эксплуатацию при температуре от –50 до +45 градусов. Срок их службы составляет 40 лет.

Купейные вагоны рассчитаны на 40 пассажиров, плацкартные — на 58. Для обеспечения комфорта предусмотрены системы климат-контроля, индивидуальное освещение, розетки напряжением 220 В, разъёмы USB и USB-C, Wi-Fi, системы видеонаблюдения и специальные багажные зоны. Кроме того, созданы условия для комфортного проезда маломобильных пассажиров. В состав поезда также включён вагон-буфет.

Запуск новых вагонов осуществляется в рамках исполнения поручения Главы государства по обновлению пассажирского подвижного состава. Согласно заключённому контракту, до 2030 года предусмотрена поэтапная поставка 557 пассажирских вагонов с последующим сервисным обслуживанием. На сегодняшний день принято более 100 вагонов Stadler.

Следующий поезд, сформированный из вагонов Stadler, выйдет на маршрут «Нұрлы жол – Семей» 13 ноября. Билеты доступны на официальном сайте bilet.railways.kz и в железнодорожных кассах.