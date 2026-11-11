Казахстан вступает в единые правила международной автомобильной перевозки грузов

Курултай принял в двух чтениях закон «О ратификации Конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ)», направленный на развитие международного сотрудничества в сфере автомобильных перевозок торговых грузов.

Конвенция была принята 19 мая 1956 года в городе Женеве. Она устанавливает единые правила заключения, исполнения и расторжения договора международной дорожной перевозки грузов, а также определяет ответственность перевозчика за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий договора.

На сегодня участниками КДПГ являются 58 стран, в том числе все страны Содружества Независимых Государств.

Применение Казахстаном положений Конвенции необходимо для унификации условий работы отечественных и иностранных перевозчиков, определения ответственности перевозчика, установления сроков предъявления требований и направления уведомлений на создание единых правил, а также заключения договоров международной автомобильной перевозки грузов

Ратификация КДПГ позволит укрепить взаимодействие Казахстана с государствами-участниками Конвенции в области экономического сотрудничества.