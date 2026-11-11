В Казахстане внедряют применение электронных накладных в международных грузоперевозках

Курултай ратифицировал также Дополнительный протокол к Конвенции о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ), касающийся электронной накладной. Документ был принят 20 февраля 2008 года в городе Женеве.

Протокол предусматривает возможность оформления накладной в электронной форме с использованием методов электронной регистрации и обработки данных. Это позволит перейти к цифровому документообороту в сфере международных перевозок.

Присоединение Казахстана к Дополнительному протоколу необходимо для унификации условий работы отечественных и иностранных перевозчиков.

Ратификация документа позволит ускорить цифровизацию международных автомобильных перевозок как составную часть цифровой трансформации экономики, повысить транзитный потенциал формирующихся евразийских транспортных коридоров и упростить взаимодействие различных видов транспорта. Кроме того, применение электронной накладной позволит сократить продолжительность и трудоемкость контрольных процедур, снизить расходы на печать, обработку и архивирование накладных, а также повысить конкурентоспособность автотранспортных предприятий.