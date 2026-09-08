Оманская делегация ознакомилась с опытом Казахстана в железнодорожной отрасли

В Министерстве транспорта Республики Казахстан состоялась встреча с делегацией Королевской полиции Султаната Оман, в ходе которой стороны обсудили перспективы развития сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта и обмена отраслевым опытом.

Казахстанская сторона представила оманской делегации информацию о текущем состоянии и перспективах развития железнодорожной отрасли страны, реализации крупных инфраструктурных проектов, расширении транзитно-транспортного потенциала, а также развитии отечественного железнодорожного машиностроения.

Представители Султаната Оман выразили заинтересованность в изучении казахстанского опыта в связи с планами по развитию железнодорожной инфраструктуры в Омане.

Кроме того, в рамках визита оманская делегация посетила предприятия отечественного железнодорожного машиностроения — АО «Локомотив құрастыру зауыты» и ТОО «Электровоз құрастыру зауыты». Гостям продемонстрировали производственные мощности предприятий, технологические процессы и выпускаемую локомотивную технику.

По итогам встречи стороны отметили взаимную заинтересованность в укреплении двусторонних контактов, дальнейшем обмене опытом и развитии взаимодействия в сфере железнодорожного транспорта.