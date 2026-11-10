Казахстан и США обсудили сотрудничество в транспортно-логистической сфере

В Вашингтоне в рамках саммита B20 состоялся казахстанско-американский бизнес-форум.

В мероприятии с казахстанской стороны приняли участие специальный представитель Президента Республики Казахстан по взаимодействию с США Ержан Казыхан, заместитель Премьер-министра – Министр транспорта Асел Жанасова, председатель Национального банка Тимур Сулейменов, председатель Национальной палаты предпринимателей «Атамекен» Канат Шарлапаев, а также представители государственных органов, фонда «Самрук-Казына», национальных и частных компаний.

Американскую сторону представили Первый заместитель Государственного секретаря США Кристофер Ландау, Президент Торговой палаты США Сюзанн Кларк, руководители компаний – членов Казахстанско-американского делового совета, а также представители более 100 американских компаний, работающих в сферах транспорта и логистики, энергетики, промышленности, сельского хозяйства, цифровых технологий и финансов.

В ходе форума обсуждены вопросы расширения инвестиционного сотрудничества, реализации совместных проектов и развития стратегических отраслей, включая транспорт и логистику, энергетику и цифровые технологии.

В рамках саммита Асел Жанасова также провела ряд двусторонних встреч с представителями Администрации и Конгресса США, а также ведущих финансовых институтов.

Особое внимание на встречах было уделено задачам по превращению Казахстана в один из ведущих логистических центров Евразии. Глава государства поставил конкретные задачи по развитию этого направления. В этой связи важное значение имеют развитие международных транспортных коридоров, модернизация логистической инфраструктуры, а также привлечение американских инвестиций и передовых технологий.

Стороны подтвердили взаимную заинтересованность в дальнейшем укреплении двустороннего сотрудничества.